La Gazzetta su Donnarumma: "Un predestinato tra parate e baci, soldi finti e fascia"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina su Gianluigi Donnarumma: "Un predestinato tra parate e baci, soldi finti e fascia". La Rosea racconta questa mattina la breve, ma intensa carriera di Gigio che è in procinto di lasciare il Milan visto che il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno. L'avventura milanista del giovane portiere, cresciuto nel settore giovanile rossonero, è stata caratterizzata da tante parate decisive e anche da baci alla maglia che testimoniavano il suo amore per questi colori (il più famoso è certamente quello al termine di un match in casa della Juventus dopo un rigore più che generoso concesso ai bianconeri al 97'). Già quattro anni fa, in occasione del primo rinnovo, c'erano stati diversi momenti di tensione, sfociati anche nella rabbia dei tifosi che, in occasione di una partita dell'Italia Under 21, accolsero Gigio con delle banconote finte con su la sua faccia. La firma sul prolungamento però in quel caso arrivò e nonostante tutto i tifosi del Milan lo perdonarono e tornarono ad amarlo come prima. In molti erano convinti che il suo futuro sarebbe stato in rossonero con la fascia da capitano, ma questa volta il lieto fine non c'è stato.