La Gazzetta su Giroud: "E ora il francese non va più a segno: a secco da sei gare"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina su Olivier Giroud: "E ora il francese non va più a segno: a secco da sei gare". L'ex Chelsea non ha saputo ripetere l'exploit del derby di ritorno di campionato e ieri contro l'Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia non è andato in gol per la sesta partita di fila.