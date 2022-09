La Gazzetta su Theo: "Hernandez stirato: l'Europa è in dubbio, sì con la Juve"

MilanNews.it

"Hernandez stirato: l'Europa è in dubbio, sì con la Juve": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito alle condizioni di Theo che si è infortunato domenica contro il Napoli. Il terzino verrà rivalutato tra una settimana, ma salterà sicuramente la trasferta di Empoli alla ripresa del campionato ed è in forte dubbio anche la sua presenza nel successivo match di Champions League contro il Chelsea. Il suo rientro potrebbe avvenire poi l'8 ottobre contro la Juventus a San Siro.