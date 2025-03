La Gazzetta sul futuro di Conceiçao: "Un'altra Coppa, poi l'addio"

"Un'altra Coppa, poi l'addio": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al futuro che sembra essere già scritto di Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan. Le strade del portoghese e del club di via Aldo Rossi si divideranno a giugno, ma l'allenatore rossonero vuole finire al meglio la stagione, facendo più punti possibili in campionato e magari alzando anche il suo secondo trofeo alla guida del Diavolo dopo la Supercoppa Italiana, cioè la Coppa Italia.

Alla vigilia della gara contro il Lecce, che il Milan ha vinto poi 3-2, Conceiçao ha dichiarato in conferenza stampa: "Ogni tre giorni da quando sono arrivato qua ci sono state partite decisive. Abbiamo 13 partite sicure, 11 in campionato e 2 di Coppa Italia. Guardando questo derby e vedendo la dichiarazione di Inzaghi ha detto che possono vincerne 3, noi possiamo vincerne 2 nonostante la stagione negativa. Non possiamo pensare troppo in là, altrimenti ci dimentichiamo di cosa è necessario per vincere".