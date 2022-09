La Gazzetta sul Milan: "Allarme: la difesa scricchiola. Theo-Calabria doppio infortunio"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport in edicola titola così questa mattina sul Milan: "Allarme: la difesa scricchiola. Theo-Calabria doppio infortunio". I rossoneri hanno subito troppi gol in queste prime partite ufficiali della nuova stagione a causa di errori individuali e di reparto. Intanto, sono da valutare le condizioni di Theo Hernandez e di Davide Calabria, usciti entrambi infortunati dalla sfida contro il Napoli. Nelle prossime ore si saprà qualcosa in più sull'entità dei loro problemi muscolari e i tempi di recupero.