La Gazzetta sul Milan: "Da Loftus a Okafor: spazio ai nuovi. L'anno scorso in campo solo 562'"

"Da Loftus a Okafor: spazio ai nuovi. L'anno scorso in campo solo 562'": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che in questo avvio di stagione Stefano Pioli si sta affidando parecchio ai nuovi acquisti estivi che nelle prime sei giornate di campionato hanno giocato complessivamente 2.058 minuti. Un anno, dopo lo stesso numero di partite in Serie A, i nuovi acquisti avevano giocato in tutto appena 562 minuti.