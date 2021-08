La Gazzetta sul Milan: "Da Theo a Giroud, è un Diavolo alla francese"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul nuovo Milan di Stefano Pioli: "Da Theo a Giroud, è un Diavolo alla francese". Sono tanti i francesi presenti nella rosa milanista: c'erano già Theo Hernandez e Kalulu, questa estate si sono aggiunti Maignan, Ballo-Touré e Giroud. E potrebbe non essere finita qui visto che il club di via Aldo Rossi è in trattativa con il Bordeaux per un altro giocatore transalpino, cioè Yacine Adli.