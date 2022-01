La Gazzetta sul Milan: "Kjaer e Tomori ko. L'emergenza pesa sui risultati"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Kjaer e Tomori ko. L'emergenza pesa sui risultati". In queso momento della stagione, le assenze del Diavolo si concentrano soprattutto in difesa dove mancano per infortunio i due centrali titolari, cioè Kjaer e Tomori. Anche Alessio Romagnoli non è stato a disposizione in questo inizio di 2022 a causa del Covid, ma per fortuna ora è guarito e contro la Juventus ci sarà regolarmente. Gabbia e Kalulu hanno giocato buone partite, ma è inevitabile che paghino lo scotto della giovinezza e la non abitudine a giocare diverse gare di fila.