La Gazzetta sul Milan: "Pioli vuole di più: 'Giocato meglio. Ma non è possibile fare solo un gol'"

"Pioli vuole di più: 'Giocato meglio. Ma non è possibile fare solo un gol'": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport, che, all'indomani della sconfitta dei rossoneri contro il Napoli, riporta le parole nel post-partita del tecnico milanista, il quale ha spiegato che dopo una prestazione del genere non si può uscire da San Siro con una sconfitta. Per le tante occasioni create, non è possibile fare un solo gol.