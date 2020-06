La Giovane Italia - Plizzari scalpita sulle orme di “super Gigio”

Gigio Donnarumma ha alzato un’asticella altissima per gli standard dei giovani portieri, a maggior ragione in un 2019/20 che sta vedendo il numero uno rossonero autore di un rendimento di assoluta eccellenza, confermato dalla grande parata sul rigore di Ronaldo nella semifinale di Coppa Italia. E mentre il rinnovo sembra avvicinarsi, alle spalle del classe ’99 scalpita un altro giovane prospetto, ormai pronto in rampa di lancio dopo qualche anno da apprendistato.

Pronto al salto - Alessandro Plizzari sta sbocciando in tutto il suo talento, dopo essersi preso il posto da titolare tra i pali del Livorno. Lo ha fatto battendo la concorrenza che inizialmente lo aveva relegato al ruolo di secondo, emergendo di prepotenza nella seconda parte della stagione e dando così continuità all’ottimo Mondiale Under 20 giocato nel maggio 2019, il secondo di una carriera in azzurro che già due anni prima lo aveva visto grande protagonista della storica medaglia di bronzo conquistata in Corea del Sud. Un’esplosione da sempre apparsa dietro l’angolo quella del classe 2000 nativo di Crema, forse ritardata anche per “colpa” del suo illustre predecessore, del quale Plizzari ha seguito le orme durante tutta la trafila in rossonero. Ma il rendimento di questo 2019/20 sta fugando gli ultimi dubbi: in attesa di vederlo all’opera in Serie A, Alessandro è uno degli indiziati per rientrare a Milanello nella prossima stagione. In prima squadra ha già ricoperto il ruolo di terzo portiere, due campionati fa. Adesso, il prossimo passo potrebbe essere rappresentato dalle incombenze da secondo, o in alternativa da una nuova esperienza in prestito, stavolta per misurarsi con la massima serie. Di una cosa possiamo star certi. Tra Donnarumma e Plizzari il presente, ma anche il futuro a medio e lungo termine dei pali del Milan, è in giovani e ottime mani.

Scopri le schede dei talenti rossoneri sull’Almanacco 2020

Scopri i rossoneri presenti nelle classifiche dei 16 Ranking LGI