La girandola della fascia: 5 capitani rossoneri diversi in 28 partite

Oggi il capitano del Milan torna a essere Theo Hernandez. Il terzino francese indossa oggi la fascia dopo che questa era finita stabilmente sul braccio del portiere Mike Maignan che ha definitivamente raccolto l'eredità di Calabria. Oggi il portiere è squalificato e per questo motivo, i gradi sono tornati sul petto di Hernandez. In generale, in 28 partite di campionato, i rossoneri hanno avuto cinque capitani diversi. Questa la distribuzione:

Mike Maignan, 13 partite

Theo Hernandez, 10 partite

Davide Calabria, 2 partite

Rafael Leao, 2 partite

Fikayo Tomori, 1 partita

Le formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Pierotti, Krstović, Morente. A disp.: Früchtl, Samooja; Gaspar, Sala, Tiago Gabriel, Veiga; Kaba, Pierret, Rafia, Ramadani; Banda, Burnete, Karlsson, N'Dri, Rebić. All.: Giampaolo.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernández; Bondo, Musah; Pulisic, Reijnders, Jiménez; Gimenez. A disp.: Nava, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Tomori; Fofana; Abraham, Chukwueze, João Félix, Jović, Leão, Sottil. All.: Conceição.

Arbitro: Doveri di Roma.