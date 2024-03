La Juve perde il secondo posto, Allegri: "Il Milan ci ha rubato parecchi punti"

Juventus ed Atalanta pareggiano ed a giovarne è il Milan, che dopo la vittoria di questo pomeriggio sull'Empoli è da solo al secondo posto in classifica con 59 punti. Col rendimento da record che sta avendo in questo 2024, il diavolo ha recuperato tantissimi punti alla Vecchia Signora, che in un mese si è praticamente vista stravolgere i suoi piani stagionali, e di gloria.

Intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Juventus-Atalanta, Massimiliano Allegri ha parlato tanto della partita e del momento (complicato) che sta attraversando la sua squadra, facendo ovviamente riferimento anche al secondo posto perso. Queste le sue dichiarazioni.

Sei infastidito di aver perso il secondo posto?

"Il Milan ci ha rubato parecchi punti. È un'opportunità per noi per darci nuovi stimoli e riprenderci il secondo posto".