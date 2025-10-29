La Juve torna a vincere con Brambilla in panchina: 3-1 all'Udinese con due rigori

La Juventus torna a vincere, ed è una notizia. Gli ultimi tre punti conquistati dai bianconeri, tra Serie A e Champions League, risalivano alla gara di metà settembre vinta in casa contro l'Inter per 4-3. In mezzo tanti pareggi e qualche sconfitta che sono costati l'esonero a Igor Tudor. I bianconeri oggi sono scesi diretti in campo dall'allenatore ad interim Massimo Brambilla, preso in prestito dall'U23, che ha condotto la squadra a una vittoria per 3-1 in casa contro l'Udinese. Al 3° minuto apre Vlahovic su rigore e prima dell'intervallo pareggia Zaniolo. Nella ripresa ci pensa Gatti a raddoppiare e Yildiz a chiudere nel recupero con un altro penalty.

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA NONA GIORNATA

MARTEDÌ 28 OTTOBRE

Lecce-Napoli 0-1

Atalanta-Milan 1-1

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE

Como-Verona 3-1

Juventus-Udinese 3-1

Roma-Parma 2-1

Bologna-Torino 20.45

Genoa-Cremonese 20.45

Inter-Fiorentina 20.45

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE

Cagliari-Sassuolo 18.30

Pisa-Lazio 20.45