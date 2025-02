La Juventus fa un favore al Napoli e ferma l'Inter: il derby d'Italia lo decide Conceiçao

La Juventus conferma il suo ottimo stato di forma, l’Inter la sua allergia stagionale ai big match. Il derby d’Italia numero 253 della storia in partite ufficiali finisce 1-0 in favore dei bianconeri, grazie alla rete di Francisco Conceiçao nel secondo tempo. Per la prima volta in questo campionato di Serie A, i bianconeri di Thiago Motta vincono tre partite di fila - quattro allargando l’analisi al 2-1 col PSV - e ritrovano la zona Champions in classifica. Dove, viceversa, la squadra di Simone Inzaghi non approfitta del terzo pareggio consecutivo del Napoli: alla fine di questa giornata, Conte guadagna un punto sul secondo posto. Una serata lontana dal 4-4 del Meazza, ma molto divertente per gli spettatori di casa. Meno per l'Inter, che nelle ultime tre trasferte ha rimediato appena un punto.

Il festival delle occasioni sciupate. La serata si risalda subito anche grazie allo speaker di casa, che la apre con un riferimento ai 38 scudetti bianconeri. Le occasioni fioccano: Nico Gonzalez spara alto, Taremi si inventa una rovesciata che Di Gregorio respinge e poi Dumfries colpisce con imprecisione. Doppia chance Juve: non benissimo Sommer sulla prima conclusione di Nico, decisamente meglio su quella velenosa di Conceicao nata da un errore nel disimpegno di Barella. È l’Inter, sul finire di frazione, ad avere le principali palle-gol, anche se pure Kolo Muani fa vicino alla rete: Lautaro se ne divora un paio, Dumfries trova il palo esterno dopo l’ennesima sverniciata ai danni del malcapitato Savona. 0-0 all’intervallo.

Torino balla il fado. La ripresa si apre senza sostituzioni, a cambiare è il piglio della Juventus che in avvio di secondo tempo prende il sopravvento e costruisce diversi pericoli, soprattutto con Veiga e Conceiçao. La girandola dei cambi parte all’ora: entrano i recuperati Cambiaso e Thuram, quest’ultimo nell’ambito di un triplice cambio inzaghiano. È proprio il francese a servire Dumfries: Di Gregorio e palo. Sarebbe stato comunque da rivedere per il fallo del nerazzurro ai danni di Veiga a inizio azione, fischio arrivato colpevolmente tardi. È un fuoco di paglia, la Juve continua a convincere di più e infatti trova il vantaggio: l’1-0 porta la firma di Conceicao ma anche di Kolo Muani che innesca la conclusione del portoghese. I bianconeri sfiorano subito il bis: serve la chiusura sulla linea di Dumfries per negarlo a Koopmeiners. La risposta di Inzaghi è buttare dentro Correa per alzare il baricentro, mentre Thuram non è al top e si nota: ci prova, ma si vede soprattutto quando “ruba” a Lautaro un bel cross di Zalewski. I padroni di casa sfiorano ancora il raddoppio con Gatti in versione uomo d’area. Brividi transalpini nel finale: alte le conclusioni di Kolo Muani e Marcus Thuram.