La Lazio accelera per Romagnoli: nuovo rilancio biancoceleste, parti più vicine

La Lazio prova ad accelerare per chudere l'ingaggio di Alessio Romagnoli, il quale potrebbe sbarcare in biancoceleste a costo zero visto che è in scadenza di contratto con il Milan. Nelle ultime ore ci sarebbe stato un nuovo rilancio del club di Lotito, che ha messo sul piatto 2,7 milioni di euro più bonus. La richiesta del giocatore è di 3 milioni più bonus, quindi le parti sono sempre più vicine. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.