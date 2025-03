La Lazio non vince più: 1-1 con il Torino e settimo posto

Un'occasione gettata al vento. Per come si era messa la gara, ma soprattutto per il calcio espresso nei venti minuti dopo il gol di Marusic. La Lazio fa 1-1 contro il Torino e non riesce a rispondere alle dirette concorrenti, merito anche di una squadra in grado di saper gestire il momento.

Possesso palla a favore della Lazio e un Torino solido, difficile da scalfire. La banda di Vanoli è arrivata all'Olimpico in un buon momento, la sosta delle nazionali non ha alterato il ritmo di una squadra in grado di gestire la pressione da parte dei padroni di casa. La Lazio invece non è riuscita a trovare trame in mezzo al campo e l'imbucata giusta per spaventare i granata, causa anche della pressione derivata da quel pesante 5-0 incassato in casa del Bologna. Poche le opportunità nella prima frazione, sull'unico errore di Milinkovic-Savic la Lazio non è riuscita a passare in vantaggio: sull'uscita pasticciata del portiere serbo Pedro ha trovato la porta sbarrata, Isaksen ha invece calciato sul fondo.

I fischi dell'Olimpico a chiudere un primo tempo con poche idee non sono serviti a Romagnoli e compagni per aumentare i giri del motore. Il Torino ha battuto un colpo con Maripan, decisivo l'intervento d'istinto puro da parte di Provedel. Dopo troppi errori in fase d'impostazione, i padroni di casa si sono affidati a una giocata individuale del solito Pedro: colpo di tacco a liberarsi e assist per Marusic, il tiro a giro sul secondo palo ha beffato un Milinkovic incolpevole. Il demerito è stato quello di non chiudere il match, Zaccagni e Guendouzi hanno di fatto sprecato il 2-0 mantenendo in vita il Toro: su una delle poche accelerazioni Biraghi ha pescato Gineitis in area, il lituano ha dovuto soltanto calciare di prima intenzione per il gol del pareggio.