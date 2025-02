La Lazio sbanca Cagliari! Vittoria per 1-2 grazie a Zaccagni e Castellanos

vedi letture

Vince 2-1 la Lazio contro il Cagliari all'Unipol Domus nel match valido per la 23^ giornata di Serie A. A segno Zaccagni al 41', Piccoli al 56' e Castellanos al 64'.

La sblocca Zaccagni. All'intervallo i biancocelesti conducono 1-0 sui sardi grazie al gol di Mattia Zaccagni. Bellissima azione della squadra di Marco Baroni, oggi squalificato e in tribuna, che sviluppa la manovra a destra e libera Hysaj sul fondo. Il terzino albanese crossa e trova il velo di Dia, che libera Zaccagni, bravissimo a tagliare davanti al diretto avversario e deviare verso la porta, non lasciando scampo a Caprile. Non è però stata una passeggiata in Sardegna per la Lazio, che al 6' ha rischiato di capitolare subito sul tiro da fuori di Viola, che ha obbligato Provedel alla parata. Al 12' poi l'altra chance enorme per gli uomini di Nicola: su un cross rasoterra dal fondo, Piccoli a un metro dalla porta tocca senza trovare l'impatto giusto con il pallone e salva l'estremo difensore ospite. Da segnalare anche un gol annullato a Boulaye Dia per un tocco di mano. Al senegalese era inizialmente stata contestata una posizione di fuorigioco, ma il VAR ha rilevato successivamente che l'irregolarità era un'altra. Nella sostanza comunque cambia poco, la rete è stata tolta.

Alla fine la decide il Taty. La ripresa si apre con un'occasione clamorosa per il Cagliari, che al 50' spreca con Adopo la chance per il potenziale pari: il centrocampista da centro-area lascia partire un destro che termina altissimo sopra la traversa. Passano 6 minuti e l'1-1 lo trova Piccoli: corner sul secondo palo di Viola, Provedel esce male e l'attaccante rossoblù incorna la rete del momentaneo pari. La gioia dei sardi dura appena 8' perché al 64' Isaksen si mette in proprio e crossa, Dia fa la sponda per Zaccagni, che serve l'accorrente Castellanos: senza portiere l'attaccante non può sbagliare e mette dentro la rete del sorpasso. Da lì in poi è un susseguirsi di emozioni: Caprile è super su Zaccagni, fermato a tu per tu al 73', ma anche su Isaksen al 75', mentre dall'altra parte è un po' di fortuna a salvare la Lazio, che soffre fino al fischio finale, ma porta a casa 3 punti preziosissimi.