La Lazio travolge il Nizza nel diluvio dell'Olimpico e si prende la vetta della classifica di Europa League

vedi letture

Dopo il 3-0 all'esordio, altra prova più che convincente per la Lazio di Marco Baroni. I biancocelesti si impongono 4-1 in casa contro il Nizza, con reti di Pedro e Zaccagni intervallate dalla bellissima doppietta di Castellanos. Per i nizzardi, invece, gol del momentaneo 2-1 dell'ex Sassuolo e Atalanta Boga.

Primo tempo

La Lazio parte fortissimo, con buona vivacità e idee di gioco. Al 12' e al 14', a testimonianza dell'approccio giusto, arrivano due traverse: una colpita da Castellanos con una grande girata di testa, l'altra da Vecino con un tiro da fuori deviato sulla parte alta del legno. Il gol però è nell'aria e arriva al 20': Pedro batte un angolo, Patric colpisce di testa. La respinta torna sui piedi dello spagnolo che con un bellissimo sinistro a giro segna l'1-0. L'ex Barça è poi protagonista con l'assist per Castellanos: l'argentino scatta sulla linea del fuorigioco e batte con uno scavetto l'incolpevole portiere dei francesi. Il Nizza però è vivo e con Boga trova la rete del 2-1 prima dell'intervallo che tiene la partita apertissima.

Secondo tempo

La ripresa si apre con i cambi di Baroni, Rovella e Zaccagni per Tchaouna e Dele-Bashiru. Il centrocampista appena entrato rischia tantissimo per un presunto fallo in area di rigore, ma l'arbitro lascia correre ed il VAR non interviene. La tecnologia è invece protagonista al 55', quando assegna il gol del 3-1 a Castellanos dopo che l'arbitro aveva annullato per fuorigioco inesistente. Il Taty è protagonista anche sul 4-1, quando conquista il calcio di rigore che poi trasforma con personalità capitan Zaccagni per la rete che fissa il risultato finale e regala un altro successo con tre gol di scarto alla Lazio.