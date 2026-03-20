La Lega Serie A ricorda così Michael Hartono, co-proprietario del Como scomparso ieri
(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "Di Michael Hartono ho sempre apprezzato la visione, la determinazione e il sincero entusiasmo per il calcio italiano. La sua passione e il suo impegno hanno rappresentato una leva fondamentale per i risultati ottenuti dal Como, e al tempo stesso un contributo significativo alla crescita del nostro movimento calcistico". Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha ricordato così il patron del club lariano scomparso a 86 anni.
"Desidero rivolgere, a nome della Lega Calcio Serie A, le più sentite condoglianze alla famiglia, ai suoi cari e a tutta la società Como e al suo presidente Mirwan Suwarso - conclude Simonelli -. Il suo ricordo resterà vivo in chi ha avuto il privilegio di incontrarlo e di condividere con lui l'amore per il nostro sport". (ANSA).
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