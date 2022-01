La Lega Serie A si dà nuove regole, ma Dal Pino cerca un accordo politico

La Lega Serie A si dà nuove regole, ma potrebbero non bastare. Il consiglio di ieri sera ha votato all’unanimità l’adozione del protocollo UEFA, che prevede l’obbligo di giocare per le squadre che possano schierare almeno tredici giocatori, di cui almeno un portiere, compresi i Primavera. In mattinata ne è attesa la pubblicazione e dovrebbe essere il viatico per consentire a via Rosellini di fare ricorso al Tar contro le decisioni delle Asl. Una soluzione a metà, per due motivi: intanto, i tempi della giustizia amministrativa non danno garanzie sulla conclusione del campionato. In secondo luogo, il rischio è che alla fine abbiano comunque ragione le aziende sanitarie. Così, scrive La Stampa, la Lega è convinta che la vera soluzione passi da un accordo politico ed è per questo che i vertici sono in contatto con il Dipartimento dello sport guidato dalla sottosegretaria Vezzali per cercare una forma di intesa e di coordinamento col Governo e quindi con le Asl.