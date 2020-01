LA LETTERA DEL TIFOSO: "Maldini-Gazidis, servono giocatori veri" di Marco

Come previsto in precedenza ,la “scorciatoia IBRA” porta un evidente beneficio in zona gol e non solo ...

Vedere in campo Zlatan al cospetto di tanti mezzi giocatori , pure arroganti, mi da ragione quando fin dal principio ho caldeggiato una linea completamente opposta a quella del duo Maldini-Gazidis.

Sconfessata la politica dei giovani ora si ricorre all’usato sicuro. Le coperte sono corte, il Milan ha bisogno di 3 giocatori veri e non di scarti per centrare l’Europa. Maldini sveglia, il tifoso del Milan merita rispetto e non questo scempio!

Intanto, basta coprire maggiormente il campo con lo scolastico 442 per portare a casa 3 punti da Cagliari.

Complimenti a chi c’era, dagli studi tv di TELENOVA ho sottolineato più volte un tifo incredibilmente incessante !

FORZA MILAN SEMPRE e stasera si torna allo stadio ...

Marco Verdoliva