La massima di Allegri: "Quando le partite si possono vincere si devono vincere. Quando non si possono vincere non si devono perdere"

di Manuel Del Vecchio

Massima importante di Allegri detta in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina: nella frase finale c'è tutta la mentalità vincente del tecnico toscano.

Cosa è successo nello spogliatoio di Torino?

"Non è successo niente, è successa una cosa come succede tante volte. Giochi una partita a Torino e hai la possibilità di portare a casa tre punti, dopo il fischio finale non si può essere contenti: se si vuole alzare l'asticella dopo quelle partite bisogna essere molto arrabbiati. Ma vale per tutto l'ambiente per raggiungere certi obiettivi. Non è stata una partita dove hai subito e dovevi essere contento, era una partita che potevi vincerla e dovevi vincerla. Quando le partite si possono vincere si devono vincere. Quando non si possono vincere non si devono perdere".