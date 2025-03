La metafora di Pellegatti: "Il popolo ha fame: vuole il pane e noi gli diamo le brioche"

Carlo Pellegatti ha pubblicato un video sul suo canale Instagram e ha commentato così il momento del Milan che è nono in classifica in Serie A: "La situazione a Milano è questa al momento: Inter prima, Milan no. Nonostante il Milan abbia battuto i nerazzurri all'andata in campionato e anche nella finale della Supercoppa Italiana e ha rischiato di vincere anche il derby di ritorno. Il 2 marzo i rossoneri avevano undici punti di distanza dal quarto posto, oggi ne ha sei. Al Milan sembra di rivivere una situazione ben illustrata da Alessandro Manzoni ne 'I Promessi Sposi', cioè i polli di Renzo, che mentre venivano condotti al mercato continuavano a beccarsi tra di loro.

Oggi nel Milan impera una sola cosa, ossia il tutto contro tutti: tifosi contro dirigenza e giocatori, giocatori contro tifosi, critici contro Conceiçao perchè non ha ancora dato un filone di gioco, Conceiçao contro chi non lo rispetta. E la società? La società non è contro nessuno, è là nella sua Versailles che guarda il popolo irato e affamato di risultati, di vittorie e di notizie, e dice: ma il popolo ha fame? Vuole il pane. E sapete noi cosa facciamo: diamo al popolo le brioche. Insomma, non sappiamo nulla, l'incontro di Gerry Cardinale con Furlani come è andato? E' vero che ora l'ad l'uomo solo al comando? E qual è ora la situazione di Ibrahimovic che aveva anche incontrati i candidati per il ruolo di direttore sportivo? Non sappiamo nulla e quell'alchimia meravigliosa che nel 2002 aveva permesso di arrivare a vincere lo scudetto, quell'alchimia tra tifosi, allenatore, proprietà e giocatori è totalmente scomparsa".