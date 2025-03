La migliore qualità di Reijnders, Ambrosini: "Calcia sempre bene, in una partita crea sempre qualcosa in fase offensiva"

vedi letture

Nel post partita di Milan-Como Massimo Ambrosini ha parlato ai microfoni di DAZN di Tijjani Reijnders, ancora una volta protagonista di una prestazione superlativa impreziosita da un gol e da un assist, il suo nono in Serie A in questa stagione. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

La migliore qualità di Reijnders

"In una partita sempre due tre volte lui qualcosa in fase offensiva crea, o con un tiro calciando a rimorchio, perché poi calcia anche bene, che è quella che secondo me è la sua qualità migliore, ovvero l'accompagnamento col tempo giusto. Poi però se lo metti un po' più dietro è anche in grado di far partire l'azione. Ha questi strappi palla al piede. Però è un giocatore diverso, hanno fatto bene a fargli firmare il contratto allungadoglielo (ride, ndr)".

IL TABELLINO

MILAN-COMO 2-1

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernández (1'st Jiménez); Musah (7'st João Félix), Bondo (1'st Fofana); Pulisic, Reijnders, Leão (33'st Loftus-Cheek); Gimenez (23'st Abraham). A disp.: Sportiello, Torriani; Florenzi, Pavlović, Terracciano, Tomori; Chukwueze, Jović, Sottil. All.: Conceição.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolčić, Goldaniga, Kempf (1'st Dossena, 18'st van der Brempt), Valle; Caqueret (18'st Perrone), Da Cunha (36'st Alli); Diao, Nico Paz, Strefezza; Cutrone (27'st Douvikas). A disp.: Reina; Iovine, Jack, Moreno, Vojvoda; Engelhardt, Sergi Roberto; Fadera, Gabrielloni, Ikoné. All.: Fàbregas.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.

Gol: 33' Da Cunha (C), 8'st Pulisic (M), 30'st Reijnders (M).

Ammoniti: 10' Bondo (M), 3'st Musah (M), 23'st Perrone (C), 34'st Strefezza (C), 34'st Jiménez (M), 37'st Conceição (M).

Espulsi: 46'st Alli (C), 48'st Fàbregas (C).