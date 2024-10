La moglie di Serginho rompe il silenzio: "Mio figlio morto per colpa della sigaretta elettronica"

Poco meno di due fa la famiglia Serginho è stata colpita da un terribile lutto. Diego, figlio dell'ex terzino del Milan, è infatti morto giovanissimo, all'età di 20 anni, "causando" un dolore che sarà incolmabile.

A rompere il silenzio a qualche mese dall'accaduto la mamma, nonché meglio di Serginho, Lia Pavia, che in un lungo video pubblicato sul proprio profilo Instagram ha deciso di raccontare, e denunciare, cosa ha causa la morte del figlio Diego, ovvero un'infenzione batterica.

Più nello specifico la donna ha detto: "Vi voglio dire che la sigaretta elettronica uccide. Ha avuto un batterio, da un brufolo sulla spalla. Credevamo fosse stato infettato durante un incontro di Ju Jitsu (arte marziale praticata da Diego Serginho ndr). Ma si è diffuso attraverso tutto il corpo e quindi ha avuto una setticemia. Il suo corpo ha cominciato a combatterlo: i reni stavano recuperando, il fegato stava recuperando, il cuore stava recuperando. Erano tutti positivi sulla sua guarigione. Il sesto giorno ha avuto un collasso polmonare ed è morto".

Ma non è finita qui, Lia Pavia ha concluso questo suo straziante intervento mostrando la lastra dei polmoni del figlio dicendo: "Perché i suoi polmoni non hanno reagito? Per via dell’uso eccessivo di e-cig. Quindi, quando vi diciamo "non fumate le e-cig, perché uccidono" è perché uccidono realmente. Buttatele".