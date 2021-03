La Nazione - Milan, occhi su tre calciatori della Fiorentina come rinforzi in vista della prossima stagione

L'avversario che il Milan affronterà domani - la Fiorentina - è una squadra che non sta disputando una grande stagione ma formata da giocatori interessanti e validi. Secondo quanto riporta 'La Nazione', quotidiano toscano vicino alla squadra Viola, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su alcuni calciatori della Fiorentina per rinforzare la rosa. Oltre a Vlahovic, nome ricorrente in questi giorni in orbita Milan, Maldini e Massara starebbero visionando sia Pezzella per la difesa che Amrabat a centrocampo. Il nazionale marocchino, già la scorsa estate, era stato avvicinato al Milan ma ha poi preferito accettare la corte della Fiorentina.