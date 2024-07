La nuova Champions League: date, sorteggi e partite, tutte le info

vedi letture

Tra impegni in amichevole e il mercato ancora in corso, i rossoneri di mister Fonseca si preparano ad una stagione ricca di gare fra campionato, Coppa Italia e una Champions League tutta nuova. Aumentano i match della massima competizione europea, donando ai fan di tutto il mondo uno spettacolo pieno di sfide emozionanti. Così, come riportato sul sito ufficiale della Uefa, questo tutto ciò che c'è da sapere sul nuovo formato della Champions League: dai sorteggi al calendario.

Le nuove fasce di partenza

Con il nuovo format, ciascuna squadra dovrà giocare ben 8 partite contro altrettanti avversari, aumentando così il numero di sfide che, precedentemente, portava solo 3 avversari da affrontare due volte, andata e ritorno. Per determinare tali match, le squadre saranno suddivise in quattro fasce, da 9 componenti, in base al loro coefficiente di club all’inizio della stagione, eccezion fatta per la squadra detentrice del titolo della Champions League che sarà sempre testa di serie nella fascia 1.

Il sorteggio

Il sorteggio avverrà il 29 agosto 2024, mentre il calendario verrà elaborato solo qualche giorno dopo, ovvero il 31 agosto, e la prima fase (detta a campionato) si concluderà il 29 gennaio 2025. Ogni squadra verrà sorteggiata contro due avversari di ciascuna fascia, uno da affrontare in casa e uno in trasferta. Tutte i 36 club partecipanti saranno sorteggiati manualmente utilizzando palline fisiche. Per ogni squadra sorteggiata manualmente, un software designato sorteggerà casualmente otto avversari dalle quattro fasce, i quali verranno rivelati sullo schermo nella sala del sorteggio e in televisione. Il software deciderà anche quali partite saranno in casa e quali in trasferta.

Le partite

I club dello stesso paese non potranno giocare contro. Ma, qualora le circostanze particolari dovessero accadere, il massimo di avversarie provenienti dallo stesso campionato sarà di 2. Ad andare, in modo diretto, agli ottavi di finale saranno le prime 8 squadre in classifica. Chi, invece, si qualificherà fra il 9^ e il 24^ posto si giocherà l'accesso agli ottavi di finale attraverso due turni aggiuntivi. Infine, le squadre che si piazzeranno fra il 25^ e il 36^ posto verranno eliminate.