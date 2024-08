La pagella di Saelemaekers: "Sembra posseduto dallo spirito di Di Maria"

Ieri il migliore in campo, quasi per tutti, è stato Alexis Saelemaekers. Non una novità in questo precampionato rossonero. L'esterno belga fin dalla prima amichevole in Austria contro il Rapid Vienna, in cui siglò un assist, ha fatto vedere cose buone che hanno fatto convincere Fonseca sul suo conto: adesso il tecnico portoghese è il principale sponsor del belga e anche ieri ha ribadito la sua intenzione di voler trattenere in rosa il giocatore. Ieri contro il Monza, Saelemaekers ha aperto le danze con una rabona, aiutata a entrare in rete anche da una deviazione.

Questa la pagella di Saelemaekers a cura di Tuttosport: "In alcuni momenti sembra posseduto dallo spirito di Di María - solo che non è mancino. Segna un gol di rabona che è difficile solo a pensarlo, figuriamoci a riuscirci. Dribbla, corre, copre, attacca: che la cura Thiago Motta gli abbia fatto bene è palese, che quella Fonseca gli stia facendo anche meglio è probabile".