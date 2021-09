La parabola di Rebic: da acquisto anonimo a bomber di scorta decisivo

Rebic è uno dei primissimi giocatori rivalutati da Pioli. Anonimo nei suoi primi mesi al Milan, il croato - come evidenzia La Gazzetta dello Sport - è diventato determinante per la conquista dell’Europa League nella prima stagione alla guida dell’allenatore emiliano. Non solo: Ante - specie quando sono mancati i colpi di Ibra - è stato decisivo per riprendere la Champions a maggio scorso.