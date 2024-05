La partita di questa sera è decisiva anche per l'ultimo verdetto che manca in Serie A

vedi letture

Nonostante la pesante sconfitta per 3-0 sul campo dell'Atalanta, il Torino può "festeggiare" per il momento il mancato sorpasso del Napoli in classifica (tenuto dietro per gli scontri diretti) e la certezza che il suo campionato si concluderà al 9° posto.

Questo consente ai granata di continuare a sperare di potersi qualificare alla prossima Conference League. Perché questo succeda, i granata dovranno fare il tifo per la Fiorentina che mercoledì sera si giocherà la finale proprio della terza coppa europea, contro l'Olympiacos. Così facendo i viola andrebbero in Europa League e sbloccherebbero il piazzamento Conference aggiuntivo in favore del Toro.

I viola, comunque, giocheranno il 2 giugno l'ultima partita di campionato contro l'Atalanta.

La classifica di Serie A aggiornata

1. Inter 94 punti

2. Milan 75

3. Juventus 71

4. Atalanta 69*

5. Bologna 68

6. Roma 63

7. Lazio 61

8. Fiorentina 57*

9. Torino 53

10. Napoli 53

11. Genoa 49

12. Monza 45

13. Lecce 38

14. Hellas Verona 38

15.Udinese 37

16. Cagliari 36

17. Empoli 36

18. Frosinone 35

19. Sassuolo 30

20. Salernitana 17

*: una gara in meno