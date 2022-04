La pista Scamacca non chiude le porte a Divock Origi

MilanNews.it

Nonostante molte testate oggi parlino di un concreto interessamento del Milan per il centravanti del Sassuolo Gianluca Scamacca, la Gazzetta dello Sport precisa che un eventuale arrivo dell'attaccante del Sassuolo non precluderebbe l'arrivo di Divock Origi. Il belga in forza al Liverpool e in scadenza quest'estate sarebbe già molto vicino al club rossonero, con cui avrebbe già un accordo di massima. In particolare entrambe le piste potranno essere percorse se Ibra decidesse di smettere a fine stagione.