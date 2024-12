La provocazione di Marocchi: "Il Milan si rinforza a gennaio se ne vende quattro"

Nel corso del Club di Sky Sport 24 si è parlato anche del Milan che dopo due pareggi consecutivi contro Juventus e Cagliari, nel corso della 14esima giornata, è tornato alla vittoria in campionato: 3-0 contro l'Empoli. In particolare si è parlato del modulo adottato da Fonseca ma anche della posizione in campo di Rafael Leao. Ha detto la sua anche Giancarlo Marocchi, ex calciatore e opinionista.

Le parole di Giancarlo Marocchi: "Paradossalmente il Milan lo rinforzi se a gennaio ne vendi quattro: diventa più facile per l'allenatore, ci sarebbe più spazio per tutti. Perché Pulisic tira e non la passa? Perché vuole continuare a giocare. Perchè altrimenti sono 22 giocatori e quattro o cinque non vedono mai il campo"