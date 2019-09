La provocazione di Tuttosport: "San Siro in svendita? Che affare per la Juve"

E se la Juve comprasse lo stadio San Siro? È la provocazione lanciata questa mattina dal quotidiano Tuttosport, secondo cui non si tratterebbe di fantacalcio ma di una vera ipotesi dal momento in cui il Meazza è stato messo in vendita per soli 70 milioni di euro (meno del valore del cartellino di De Ligt). Dal punto di vista finanziario - osserva il noto giornale sportivo - l’operazione starebbe in piedi. L’Allianz Stadium è diventato piccolo per le ambizioni dei bianconeri, che invece potrebbero giocare le gare di Champions e i big match di campionato in uno stadio più grande come - appunto! - San Siro. Senza perdere le radici torinesi - si legge - una Juve padrona del Meazza potrebbe con poche partite e qualche evento rientrare dell’investimento.