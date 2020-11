La reazione di Ibra? Pioli risponde: “Siamo tutti sulla stessa direzione”

Stefano Pioli ha parlato anche della reazione di Zlatan Ibrahimovic al momento della sostituzione durante la gara con il Lille: “Parlo sempre con i giocatori, siamo tutti sulla stessa direzione, non c'è stato bisogno di interventi. Sappiamo che giovedì il livello non è stato ottimale ma abbiamo le qualità per rifarci".

Si può gestire Ibrahimovic? Qual è il piano?

"Valutiamo la condizione dei singoli giocatori, partita per partita, settimana per settimana. Se l'ho sempre utilizzato è perché lo staff e il giocatore credevano che fosse la situazione migliore. Valuteremo le scelte strada facendo, non guardiamo troppo in là. Siamo stati bravi a pensare ad una partita alla volta, poi toccherà a me e lo staff decidere".