La Repubblica - La Juve segna poco: avrebbe bisogno di... Higuain

La Juventus, considerando i cinque campionati più importanti, è la squadra che tira di più dopo il City, ma soltanto la nona per reti realizzate. I bianconeri capitalizzano appena il 10% delle opportunità. Insomma, come evidenzia il quotidiano La Repubblica, sembra che alla Juve, nonostante Ronaldo, manchi qualcosa: uno che la sbatta dentro senza pensarci troppo. Uno come Higuain. Per ammazzare le partite serve il killer - si legge - e il killer oggi gioca nel Milan, da cui la Juve spera di non essere trattata così come il Pipita trattò l’altra sua ex, il Napoli. Bonucci, invece, sembra destinato alla panchina: Allegri gli risparmierà la pressione ambientale di un San Siro ostile a cui lo stesso giocatore vorrebbe sottrarsi.