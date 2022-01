La Repubblica: "Le regole della Serie Asl: non c'è spazio per i rinvii"

Interessante articolo de La Repubblica in edicola quest'oggi dopo le recenti positività nel campionato italiano. Il quotidiano titola così al suo interno: "Le regole della Serie Asl: non c'è spazio per i rinvii". Oltre 55 calciatori con il Covid, almeno 25 sono No Vax, ma la Lega ribadisce: giovedì si torna in campo. Le autorità sanitarie potranno fermare le squadre solo in caso di focolaio nello spogliatoio. Da lunedì servirà il vaccino anche nelle giovanili e fra i dilettanti.