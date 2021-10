La Repubblica: "Milan, dal campo alla questione San Siro: giorni chiave per il futuro"

La Repubblica analizza al suo interno la situazione in casa Milan. Per i rossoneri sono giorni molto importanti per il futuro visto che in campionato gli uomini di Pioli sono primi, in piena corsa per lo scudetto, e stasera ospitano l'insidioso Torino di Juric. Un altro evento molto importante è stato l'incontro tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i vertici di Milan e Inter per il nuovo San Siro, in contemporanea con il sopralluogo al Meazza dei rappresentanti di Oaktree, il fondo che sta rifinanziando i nerazzurri di Suning. In più la società rossonera è riuscita nell'impresa di migliorare di 100 milioni di euro nell'anno del Covid il bilancio e per gennaio, qualora il Diavolo fosse in una posizione di classifica privilegiata, l'obiettivo è Alvarez del River Plate.