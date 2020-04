La Repubblica - Prestiti e scadenze: 150 i giocatori dalla situazione incerta nel calcio

Secondo quanto riporta La Repubblica sono quasi 150 i giocatori in Serie A che hanno o il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno o che stanno per terminare il prestito dalla squadra proprietaria del cartellino. Di fatto esodati della massima serie, con la FIFA che potrà concedere delle deroghe fino al termine delle partite ma che non potrà entrare negli accordi privati tra club e giocatori. Chi vorrà liberarsi il 1° luglio potrà farlo, ma la FIFA può imporre il blocco dei trasferimenti fino all'inizio ufficiale del mercato che potrebbe non coincidere con luglio. A quel punto, anche se liberi dalla precedente esperienza, i giocatori non potranno accasarsi e giocare altrove fino al via ufficiale delle trattative. Per fare un esempio pratico: Kulusevski è già di proprietà della Juventus ma potrà giocare con il Parma fino al termine del campionato se verrà trovato un accordo, altrimenti per giocare in bianconero dovrà aspettare la prossima stagione, in qualsiasi data dovesse iniziare.