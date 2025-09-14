La ricetta di Allegri: "Dovremo fare una buona fase difensiva e sviluppare meglio quella offensiva"

vedi letture

Un estratto delle parole di mister Massimiliano Allegri che ha parlato a DAZN prima di Milan-Bologna di Serie A.

Qual è il passo in avanti che vuoi vedere oggi dalla squadra?

“Il passo in avanti innanzitutto è di vincere la prima in casa. Per quanto riguarda le prime due anche con la Cremonese avevamo fatto una buona partita, ci sono state due disattenzioni su due cross. Il Bologna ha velocità tecnica, sarà una partita diversa. Dovremo fare una buona fase difensiva e sviluppare al meglio la fase offensiva”

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Bologna, partita valida per la terza giornata di Serie A 25/26

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Santi Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Nkunku, Pulisic, Balentien. All. Massimiliano Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. A disp.: Ravaglia, Happonen, Moro, Bernardeschi, Rowe, Tomasevic, Odgaard, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Gonzalez, Vitik. All. Vincenzo Italiano