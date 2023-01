La Roma cerca soluzioni last second per Zaniolo? In ballo Lipsia, Siviglia e Tottenham

MilanNews.it

Il quotidiano la Repubblica analizza la situazione di Nicolò Zaniolo e spiega come la Roma cercherà una soluzione last second per cedere il giocatore prima della chiusura delle trattative. Nella giornata di ieri si era affacciato il Lipsia, che deve sostituire l'infortunato Dani Olmo, con una proposta di prestito con obbligo di riscatto a 27 milioni di euro e 2,5 milioni netti a stagione al giocatore.

In ballo, per il quotidiano, c'è anche il Siviglia dell'ex ds Monchi che ha contattato direttamente il giocatore nelle scorse ore, così come il solito Tottenham che da tempo è sul 22 giallorosso ma da cui non è ancora arrivata una proposta concreta.