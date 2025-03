La Roma fatica ma vince contro il Cagliari e contro sorpassa il Milan

La Roma non sbaglia e vince contro il Cagliari per 1-0 allo Stadio Olimpico. Partita sofferta per i giallorossi, che pagavano ancora le fatiche fisiche e soprattutto mentali dell'eliminazione dall'Europa League arrivata giovedì per mano dell'Athletic Bilbao. La formazione di mister Claudio Ranieri è riuscita a sbloccare una gara bloccata, e in cui i sardi hanno avuto le loro occasioni, solo a metà della ripresa grazie alla rete di rapina di Artem Dovbyk che ha segnato in mischia. Giallorossi che operano il contro sorpasso sul Milan.

Il programma completo della 29ª giornata

14/03/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Lecce 2-1

15/03/2025 Sabato 15.00 Monza-Parma 1-1

15/03/2025 Sabato 15.00 Udinese-Hellas Verona 0-1

15/03/2025 Sabato 18.00 Milan-Como 2-1

15/03/2025 Sabato 20.45 Torino-Empoli 1-0

16/03/2025 Domenica 12.30 Venezia-Napoli 0-0

16/03/2025 Domenica 15.00 Bologna-Lazio 5-0

16/03/2025 Domenica 15.00 Roma-Cagliari 1-0

16/03/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Juventus DAZN/SKY

16/03/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN.