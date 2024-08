La Roma prova a inserirsi su Koné del B.Mönchengladbach su cui c’è il Milan

Secondo quanto riferisce l'edizione di Repubblica in edicola questa mattina, la Roma, che è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo, sta provando ad inserirsi su Manu Koné del Borussia Mönchengladbach, mediano francese su cui c’è anche il Milan come ha ammesso anche Zlatan Ibrahimovic durante la presentazione di Youssouf Fofana.

Queste le parole dello svedese: "Lo stiamo seguendo, che è cresciuto tanto. Ha fatto le Olimpiadi, poi vediamo cosa abbiamo nella nostra testa. Ma si, lo stiamo seguendo. Con Fofana si chiude un po' di spazio per lui, ma vediamo. Manca solo un giorno in cui stiamo creando questo nuovo mondo del Milan".