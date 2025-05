La rossonera Jasmine Paolini trionfa al Foro Italico, asfaltata la statunitense Coco Gauff

Jasmine Paolini trionfa agli Internazionali d'Italia del Foro Italico di Roma, è stata una sfida importantissima anche per il ranking Wta. La vittoria di oggi, infatti, fa tornare Paolini n. 4 al mondo, scavalcando Iga Swiatek alla vigilia del Roland Garros. Gauff, invece, nonostante la cocente sconfitta in due set resta n. 2 al mondo davanti alla connazionale Jessica Pegula. Paolini ha sfatato il tabù delle finali su terra rossa. La toscana aveva perso le due finali su questa superficie a Palermo 2023 (battuta da Qinwen Zheng) e Roland Garros 2024 (battuta da Iga Swiatek), ma questa volta la toscana è scesa in camp con una concentrazione e una ferocia che non hanno lasciato scampo alla tennista statunitense.

In tribuna per vedere la finale femminile di Roma c'era anche il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella con la figlia.

Jasmine ha vinto il 1° set: 6-4 in 53 minuti

Il primo set è di Paolini! Jasmine chiude il parziale con lo score di 6-4 in 53 minuti, sfruttando al meglio il break ottenuto nel terzo game. L'azzurra ha giocato un primo set praticamente impeccabile, solida nello scambio da fondo contro una Gauff che ha commesso 31 errori gratuiti finora. Paolini ha chiuso il set con il 76% di prime in campo e una resa del 56%.

Il secondo set ha visto Paolini passeggiare sull'avversaria battuta con il punteggio di 6-2 e domani attende la finale di doppio con la sua amica e compagna Sara Errani per un double storico .

Paolini è la prima giocatrice a raggiungere la finale sia in singolare che in doppio a Roma dal 2014: l'ultima a riuscirci era stata proprio la sua compagna di doppio, Sara Errani che perse pero' contro la Williams 6-3 6-0

A 29 anni e 123 giorni, Jasmine è la terza giocatrice più anziana a giocare la prima finale agli Internazionali d'Italia, dietro soltanto a Helga Masthoff (1971) e Li Na (2012)

"Oggi è il giorno in cui mi sono sentita meglio, è un'emozione enorme, felicissima che il Presidente sia venuto qui, per me è un grande onore", queste le prime parole a Sky della campionessa azzurra, tifosa rossonera.