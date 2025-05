Doppia cifra di gol e assist: Pulisic potrebbe eguagliare Ibrahimovic e Kaká

vedi letture

Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, il Milan è chiamato a reagire per provare a dare un senso a una stagione profondamente deludente. Domenica sera, all’Olimpico contro la Roma, i rossoneri si giocano le residue speranze di un piazzamento europeo: in palio c’è ancora quel che resta del “miracolo Europa”, Ultima fiammella in un’annata da dimenticare.

Pulisic in Serie A: può migliorare il suo record personale di gol

Christian Pulisic (11 reti nella Serie A 2024/25) è ad una sola marcatura dall’eguagliare la sua miglior stagione a livello realizzativo nei maggiori cinque campionati europei (12 gol nel 2023/24); includendo anche gli assist (nove nel campionato in corso), l’americano potrebbe diventare solo il quarto giocatore del Milan in doppia cifra sia di gol che di assist in un singolo campionato di Serie A nelle ultime 20 stagioni, dopo Zlatan Ibrahimovic (14G+11A nel 2010/11), Ronaldinho (12G+14A nel 2009/10) e Kaká (15G+11A nel 2007/08).