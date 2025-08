La Russa spinge per Galliani al Milan: "Sarebbe un ottimo presidente"

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, noto tifoso interista, si è così espresso a Sportitalia su una suggestione del mondo rossonero.

Galliani presidente del Milan le piacerebbe?

“Sarebbe un ottimo presidente del Milan, perché ama il calcio e il Milan e quindi un presidente appassionato e che sa di calcio fa bene al nostro calcio“.

PERCHE GALLIANIFAREBBE BENE AL MILAN

Una decina di giorni fa Adriano Galliani, a margine del Galà Dinner Benefico "United", parlava così sulla nuova coppia rossonera Igli Tare e Massimiliano Allegri: "Credo che Tare e Allegri siano la coppia giusta per il Milan e non abbiano bisogno dei miei consigli”. Eppure negli ultimi giorni si sta ipotizzando un possibile ritorno dell'ex amministratore delegato rossonero, magari in ruolo proprio di consigliere. Vero che Tare e Allegri possono navigare da soli con le proprie forze, vista la tanta esperienza, vero anche che avere la possibilità di avere il parere di uno che ha fatto la storia del Milan non guasterebbe.

Effetti benefici

Oggi Adriano Galliani compie 81 anni e l'anno scorso ha visto il "suo" Monza retrocedere in Serie B: i brianzoli hanno anche ceduto la proprietà e quindi per lo stesso dirigente potrebbe avere senso tornare negli ultimi anni di carriera dove è sempre stato bene e nella squadra che ha continuato a tifare. Inutile dire che portarsi in casa un personaggio della caratura di Galliani avrebbe degli effetti benefici evidenti. Se non altro per la sua caratura istituzionale: in Lega è sempre presente e ha un peso sportivo, politico e in generale di relazioni molto importante. Ha poi una grandissima esperienza nella gestione mediatica di un club, un altro aspetto che potrebbe fare comodo al Milan dopo due-tre anni caratterizzati un po' dalla confusione.