La scelta di Duarte: in fase di possesso sarà difesa a tre pura

Stefano Pioli, per la gara di questa sera contro la Spal, ha scelto di schierare Leo Duarte dal primo minuto come primo difensore di destra, mandando così in panchina sia Conti sia Calabria. Sarà interessante vedere come si sistemerà il reparto arretrato milanista in fase di possesso, con il brasiliano che insieme a Musacchio e Romagnoli andrà a comporre una linea a tre, che diventerà poi a quattro quando Theo Hernandez, in fase di non possesso, andrà in asse con i compagni di reparto.