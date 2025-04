La Serie A dalla 19^ alla 31^ giornata: Milan "coerente", rendimento da nono posto

Il 9 è il numero della stagione del Milan, almeno fino a questo momento, anche perché sono 9 le sconfitte in campionato, 9 i pareggi e nona la posizione in classifica. Per restare "coerente", giusto per utilizzare un eufemismo, la formazione rossonera dalla 19^ alla 31^ giornata ha mantenuto un rendimento da nono posto, totalizzando in 12 giornate 18 punti, con una media di 1,5 a partita e con una differenza reti di +1, dato che ai 18 gol segnati si contrappongono i 17 subiti.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A DALLA 19^ ALLA 31^ GIORNATA

Roma 30 punti

Inter 27

Bologna 25

Juventus 23

Napoli 21

Lazio 20

Torino 19

Genoa 18

Milan 18

Fiorentina 17

Atalanta 16

Como 15

Udinese 15

Cagliari 13

Hellas Verona 12

Lecce 9

Parma 8

Venezia 7

Monza 5

Empoli 4