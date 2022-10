La Serie A sui social celebra in anticipo le 150 panchine di Pioli con il Milan

La partita con il Verona di domenica sera rappresenterà un traguardo importante per l'allenatore rossonero Stefano Pioli che raggiungerà quota 150 panchine ufficiali con il Milan, tra campionato, coppa e coppe europee. La Lega di Serie A gli ha dedicato un tweet che riporta un video di un pre partita a San Siro quando i tifosi intonano "Pioli is on fire". Nel messaggio c'è scritto: "Verona-Milan sancirà la 150esima presenza di Stefano Pioli alla guida del Milan (in tutte le competizioni); l'ottavo allenatore a risucirci".

#VeronaMilan will mark Stefano Pioli's 150th match in charge of @acmilan (in all competitions); the eighth Rossoneri manager to do so pic.twitter.com/KlHIRxzIMm