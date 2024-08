La staffetta tra Emerson Royal e Calabria, Fonseca ammette: "Sono diversi, Emerson è più offensivo"

Alla vigilia di Parma-Milan, in programma domani sera al Tardini per la seconda giornata di Serie A 2024\2025, è Intervenuto quest'oggi in conferenza stampa il tecnico rossonero Paulo Fonseca. Questo un estratto delle sue parole in merito al dualismo tra Calabria ed Emerson Royal:

Cosa cambia tra Emerson e Calabria?

"Emerson è un giocatore più offensivo, anche se nelle ultime stagioni ha giocato da centrale al Tottenham. È diverso da Calabria. Può giocare anche bloccato ma è più offensivo".