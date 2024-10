La stagione del Milan, Zambrotta: "I rossoneri possono ancora fare bene"

Presente alla Padel Pro Am Cup a Viareggio, Gianluca Zambrotta, ex difensore del Milan ha parlato in esclusiva a TMW toccando vari argomenti. Le sue considerazioni sulla stagione dei rossoneri:

Risultati altalenanti per il Milan

"In Champions ha fatto un cammino complicato, male col Liverpool e bene col Leverkusen dove non meritava di perdere. In campionato a volte stenta, a Firenze lo abbiamo visto più rinunciatario rispetto al derby. Non si capisce ancora bene questo Milan cosa riesce a dare. Una situazione non facile per Fonseca, che a me piace come allenatore, si trova un po' in un ambiente esterno al campo non facile diciamo, ma se il Milan si mette un po' a posto può dire la sua".